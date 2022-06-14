Ястремська перемогла Лінетт на старті турніру в Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (79) перемогла польку Магду Лінетт (65) на старті турніру в Бірмінгемі.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завеоршився з рахунком 6:4, 6:3.
Ястремська виконала 1 подачу навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.
Rothesay Classic Birmingham - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $251,750
Трава
Перше коло, 14червня
Даяна Ястремська (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:3
Раніше Цуренко поступилась Халеп.