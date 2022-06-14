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Ястремська перемогла Лінетт на старті турніру в Бірмінгемі

Сьогодні 15:13 191 0
Матч тривав 1 годину 16 хвилин
Ястремська перемогла Лінетт на старті турніру в Бірмінгемі
#Лінетт, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (79) перемогла польку Магду Лінетт (65) на старті турніру в Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завеоршився з рахунком 6:4, 6:3.

Ястремська виконала 1 подачу навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

Rothesay Classic Birmingham - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія 
Призовий фонд - $251,750
Трава
Перше коло, 14червня

Даяна Ястремська (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:3

Раніше Цуренко поступилась Халеп.

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