Ман Сіті спробує оформити трансфер Філліпса до турне в США

Джерело - The Times.

Манчестер Сіті намагатиметься підписати хавбека Лідса Калвіна Філліпса

Про це повідомляє The Times.

Після підписання Ерлінга Голанда Філліпс - мета "містян". Він має замінити Фернандінью, який покинув Сіті.

Манчестер Сіті спробує оформити трансфер Філліпса до турне в США, яка заплановане на середину липня.

Керівники клубу сподіваються, що наявність Пепа Гвардіоли вплине на рішення хавбека Лідса перебратись до Манчестера.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів.