Джерело - The Times.
Манчестер Сіті намагатиметься підписати хавбека Лідса Калвіна Філліпса
Про це повідомляє The Times.
Після підписання Ерлінга Голанда Філліпс - мета "містян". Він має замінити Фернандінью, який покинув Сіті.
Манчестер Сіті спробує оформити трансфер Філліпса до турне в США, яка заплановане на середину липня.
Керівники клубу сподіваються, що наявність Пепа Гвардіоли вплине на рішення хавбека Лідса перебратись до Манчестера.
Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів.