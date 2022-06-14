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Манчестер Сіті намагається підписати Філліпса

Сьогодні 13:03 112 0
Ман Сіті спробує оформити трансфер Філліпса до турне в США
Манчестер Сіті намагається підписати Філліпса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лідс, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Філліпс

Джерело - The Times.

Манчестер Сіті намагатиметься підписати хавбека Лідса Калвіна Філліпса

Про це повідомляє The Times.

Після підписання Ерлінга Голанда Філліпс - мета "містян". Він має замінити Фернандінью, який покинув Сіті.

Манчестер Сіті спробує оформити трансфер Філліпса до турне в США, яка заплановане на середину липня.

Керівники клубу сподіваються, що наявність Пепа Гвардіоли вплине на рішення хавбека Лідса перебратись до Манчестера.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів.

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