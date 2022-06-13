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Яремчук та Зубков пропустили тренування збірної України

Вчора 23:11 144 0
Яремчук та Зубков пропустили тренування збірної України
Фото - УАФ
#Роман Яремчук

Джерело - uaf.ua.

Збірна України провела тренування напередодні матчу проти команди Ірландії у Лізі націй.

Про це повідомляє  УАФ.

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Роман Яремчук, який у попередньому матчі забив ступню, та Олександр Зубков, в якого піднялася температура, пропустили це заняття.

До загальної групи повернувся Руслан Маліновський, який після гри з вірменами відчув незначне нездужання. Продовжують роботу в загальній групі Андрій Ярмоленко, Олександр Сирота та Едуард Соболь. 

Матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня. Початок о 21:45 за київським часом.

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