Миколенко: Втома і збірна України – це різні речі

Захисник збірної України Віталій Миколенко не жаліється на втому перед матчем Ліги націй з Ірландією.

Про це розповів сам футболіст.

"Думав про ці матчі. Можу сказати одне – я не можу поставити в одному рядку гру за збірну і втому. Я приїхав грати за країну, за своїх рідних, за тих, хто дивиться матчі по ТБ і на стадіоні. Втома і збірна України – це різні речі. Після першого голу за збірну я отримав тільки два повідомлення – від другого тренера Евертона Джо Едвардса і Паттерсона зі збірної Шотландії. Більше ніхто не писав.

Від Евертона шалена підтримка. Знаю, що президент запросив Динамо зіграти благодійний матч. Хочу подякувати всім країнам, де ми були. Люди дуже підтримують нас. Що стосується голу, то головне – допомагати команди. Я не думав про святкування голу, я відсвяткував з командою та тренерським штабом.

Емоції позитивні, тому що виграли останню гру. Коли виграєш, то відновлюєшся швидше. Немає такого налаштування, що всі уже у відпустці. Почуваю себе добре. Краще було б, якби ми грали в Україні. Це найважчий час в моєму житті. З початку війни я зосередився на футболі і зрозумів, що не все так тяжко в Англії, в Евертоні. Треба виходити і доводити, що ми можемо грати та вигравати", – сказав Миколенко.