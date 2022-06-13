Манчестер Юнайтед побореться за трансфер Левандовського

Роберт Левандовський влітку може змінити клуб

Форвард Баварії Роберт Левандовський має намір покинути клуб цього літа і перейти у Барселону.

Про це повдіомляє Daily Star.

Однак трансфер у Барселону під питанням через тяжке економічне становище іспанців.

Ситуацією сподівається скористатися Манчестер Юнайтед. Якщо перехід у Барселону зірветься, "Червоні дияволи" намагатимуться підписати гравця. Такі ж плани у Челсі та ПСЖ.

Розіграш Бундесліги сезону-2021/22 33-річний Левандовський закінчив у статусі найкращого бомбардира, забивши 35 голів у 34 матчах. Також поляк виграв Золоту бутсу за підсумками європейського сезону.

Нагадаємо, ПСЖ хоче підписати Левандовського.