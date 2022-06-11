ПСЖ хоче підписати Левандовського

Джерело - Tribuna.com.
ПСЖ цікавиться форвардом Баварії Робертом Левандовським.
Про це повідомляє L’Equipe.
Паризький клуб хоче підписати поляка в літнє трансферне вікно. Водночас у клубі вважають, що зробити це буде складно.
Футболіст хоче залишити Баварію. Його контракт завершується через рік. Раніше повідомлялось, що він домовився з Барселоною про контракт на 3 роки.
Розіграш Бундесліги сезону-2021/22 33-річний Левандовський закінчив у статусі найкращого бомбардира, забивши 35 голів у 34 матчах. Також поляк виграв Золоту бутсу за підсумками європейського сезону.