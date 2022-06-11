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ПСЖ хоче підписати Левандовського

Вчора 22:56 130 0
Футболіст хоче залишити Баварію
ПСЖ хоче підписати Левандовського
#Баварія, #Роберт Левандовський, #ПСЖ

Джерело - Tribuna.com.

ПСЖ цікавиться форвардом Баварії Робертом Левандовським.

Про це повідомляє L’Equipe.

Паризький клуб хоче підписати поляка в літнє трансферне вікно. Водночас у клубі вважають, що зробити це буде складно.

Футболіст хоче залишити Баварію. Його контракт завершується через рік. Раніше повідомлялось, що він домовився з Барселоною про контракт на 3 роки.

Розіграш Бундесліги сезону-2021/22 33-річний Левандовський закінчив у статусі найкращого бомбардира, забивши 35 голів у 34 матчах. Також поляк виграв Золоту бутсу за підсумками європейського сезону.

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