ПСЖ хоче підписати Левандовського

Футболіст хоче залишити Баварію

ПСЖ цікавиться форвардом Баварії Робертом Левандовським.

Про це повідомляє L’Equipe.

Паризький клуб хоче підписати поляка в літнє трансферне вікно. Водночас у клубі вважають, що зробити це буде складно.

Футболіст хоче залишити Баварію. Його контракт завершується через рік. Раніше повідомлялось, що він домовився з Барселоною про контракт на 3 роки.

Розіграш Бундесліги сезону-2021/22 33-річний Левандовський закінчив у статусі найкращого бомбардира, забивши 35 голів у 34 матчах. Також поляк виграв Золоту бутсу за підсумками європейського сезону.