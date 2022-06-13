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Петраков: Вся команда перехворіла після Уельсу

Сьогодні 19:41 202 0
Олександр Петраков розповів про кадрову ситуацію у команді напередодні зустрічі проти Ірландії
Петраков: Вся команда перехворіла після Уельсу
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Збірна України має кадрові проблеми перед матчем проти Ірландії у Лізі націй.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"У Романа Яремчука проблема з гомілкостопом, зараз поїдемо робити МРТ. В Олександра Зубкова піднялася температура, його не буде на передматчевому тренуванні. Учора трапилося ігрове зіткнення Едуарда Соболя й Дениса Попова. Вони поїхали отримувати медичну допомогу, але будуть тренуватися. Андрій Ярмоленко сьогодні буде тренуватися. Учора він сам попросив, він — капітан команди. Руслан Маліновський теж мав температуру вчора, подивимося на його самопочуття. Уся команда потроху перехворіла.

Температура у багатьох гравців? Усі перехворіли після Уельсу. Застуда. Не коронавірус", - сказав Петраков.

Актуально: Миколенко: Втома і збірна України – це різні речі

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