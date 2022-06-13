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Голанд: Я був фанатом Манчестер Сіті все життя

Сьогодні 16:55 109 0
Ерлінг Голанд прокоментував перехід у Манчестер Сіті
Голанд: Я був фанатом Манчестер Сіті все життя
#Ерлінг Голанд

Джерело - mancity.com.

Новачок Манчестер Сіті Ерлінг Голанд з дитинства був фанатом "місцян".

Про це розповів сам футболіст.

"Я народився в Англії і був фанатом Манчестер Сіті все життя. Я багато знаю про клуб. Зрештою, на рішення вплинули дві речі – я почуваюся тут як удома і відчуваю, що тут можу розвивати та показати свій найкращий футбол.

Мені подобається стиль гри, подобається атакувальний футбол. Мені також подобається позитивна атмосфера, яку випробовуєш, коли грає Сіті. Я думаю, що мені це добре підходить", - розповів Голанд.

Нагадаємо, Манчестер Сіті креативно презентував Голанда.

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