Голанд: Я був фанатом Манчестер Сіті все життя

Новачок Манчестер Сіті Ерлінг Голанд з дитинства був фанатом "місцян".

Про це розповів сам футболіст.

"Я народився в Англії і був фанатом Манчестер Сіті все життя. Я багато знаю про клуб. Зрештою, на рішення вплинули дві речі – я почуваюся тут як удома і відчуваю, що тут можу розвивати та показати свій найкращий футбол.

Мені подобається стиль гри, подобається атакувальний футбол. Мені також подобається позитивна атмосфера, яку випробовуєш, коли грає Сіті. Я думаю, що мені це добре підходить", - розповів Голанд.