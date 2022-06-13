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Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:44 306 0
Віктор Леоненко прокоментував гру Андрія Луніна
Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Віктор Леоненко, #Реал Мадрид

Джерело - fanday.net.

Українському голкіперу Реала Андрію Луніну необхідно шукати клуб для ігрової практики.

Про це розповів ексфорвард Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю Fanday.

"Гра збірної України проти Ірландії? Хорошої гри я не чекав, бо Петраков випустив усіх, хто не грав у стиках. Люди вперше грали разом. Ми обіграли ірландців, не маючи жодного моменту. Може хтось доріс до основи збірної, Шапаренко, наприклад? Ні, звичайно. Усі виглядали однаково погано, хіба що Миколенко виглядав трохи краще.

Я хоч Луніна вперше побачив, бо про нього стільки пишуть. Я б на його місці до кубка Ліги чемпіонів взагалі не підходив і не торкався його. УЄФА не випадково написали, що він не заслуговує на нагороду. Я теж так вважаю. Чого він сидить у Реалі? Думаю, що Куртуа своє місце нікому не віддасть. Якщо Лунін має мізки, нехай іде в оренду, щоб грати. Так і життя пройде, а він зіграє лише п'ять ігор за Реал. Чи це межа мрій?" – розповів Леоненко.

Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Еспаньйол.

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