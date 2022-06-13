Ротань: Я вже переживаю за плей-оф

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань задоволений грою свого підопічного у матчі відбору Євро-2023 (U-21) із Вірменією (2:0).

Про це заявив сам тренер.

"Настрій хлопців у матчі, який, по суті, нічого не вирішував, мені сподобався. Мотивація була на хорошому рівні. Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність.

Ми могли розраховувати на більше, але задоволені й таким результатом. Попереду в нас плей-оф за право потрапляння на чемпіонат Європи. Тому відразу після гри з Вірменією ми починаємо готуватися до цих поєдинків і чекати 21 червня, коли відбудеться жеребкування.

Незважаючи на всі проблеми, важливо, щоб чемпіонат стартував. Якщо виходити із суто спортивних моментів, то я вже переживаю за плей-оф. Хочеться, аби наші гравці підійшли до цих матчів в ігровому тонусі", - сказав Ротань.