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Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)

Сьогодні 19:52 285 0
Підопічні Ротаня завершили груповий етап відбору
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)

Джерело - Чемпіон.

У групі Н відбору на Євро U-21 молодіжна збірна України провела останній матч. Суперником була команда Вірменії. 

Збірна України ще до звітного матчу достроково посіла друге місце у групі і зіграє у плей-оф за вихід до фінальної частини турніру. Збірна Вірменії з 9 матчів виграла лише один і достроково посіла останнє місце у групі. То ж звітний матч не мав турнірного значення.

Українці груповий етап завершили на мажорній ноті, перемігши Вірменію з рахунком 2:0.

Відзначимо, що українці вже 7 матчів поспіль не програють - здобуто п’ять перемог і двічі зіграно внічию. 

Відбір на Євро U-21
Група Н

Вірменія U-21 - Україна U-21 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Кулієв, 0:2 - 68 Вівчаренко

Україна U-21: Фесюн, Вівчаренко, Боль, Таловєров (Дубко 69), Капінус (Сич 46), Білошевський (Судаков 46), Желізко, Брагару (Хлань 46), Кулієв, Супряга, Кухаревич (Алефіренко 59).

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