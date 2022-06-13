Барселона може підписати голкіпера Гранади

Каталонці шукають заміну Нето

Голкіпер Луїс Машіміано може залишити Гранаду та перейти до Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

23-річний португалець може зайняти місце нинішнього другого воротаря каталонців Нето, який, ймовірно, піде з клубу.

У зв'язку з вильотом Гранади з вищої ліги відступні за Машіміано знизилися з 25 млн євро до 12,5 млн. Проте на гравця претендують також Наполі та Альмерія.

Минулого сезону на рахунку португальця 8 сухих матчів у 35 іграх Ла-Ліги.

Раніше Барселона зацікавлена у трансфері оборонця Шахтаря.