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Барселона може підписати голкіпера Гранади

Сьогодні 10:10 165 0
Каталонці шукають заміну Нето
Барселона може підписати голкіпера Гранади
Фото Getty Images
#Барселона, #Гранада

Джерело - isport.ua.

Голкіпер Луїс Машіміано може залишити Гранаду та перейти до Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

23-річний португалець може зайняти місце нинішнього другого воротаря каталонців Нето, який, ймовірно, піде з клубу.

У зв'язку з вильотом Гранади з вищої ліги відступні за Машіміано знизилися з 25 млн євро до 12,5 млн. Проте на гравця претендують також Наполі та Альмерія.

Минулого сезону на рахунку португальця 8 сухих матчів у 35 іграх Ла-Ліги.

Раніше Барселона зацікавлена у трансфері оборонця Шахтаря.

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