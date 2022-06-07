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Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли

Сьогодні 15:37 416 0
Циганков хоче перейти у європейський ТОП-чемпіонат
Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Віктор Циганков розпочав співпрацю з футбольною агенцією SEG.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Український футболіст уклав угоду зі співробітником компанії Пере Гвардіолою (прим. – брат Жузепа Гвардіоли). Фахівець був помічений на матчі збірної проти Шотландії в відборі на чемпіонат світу та зустрічався з Циганковим у Глазго.

Відзначається, що угода з Гвардіолою передбачає працевлаштування 24-річного гравця в одному з ТОП-чемпіонатів Європи в літнє трансферне вікно.

Чинний контракт Циганкова з Динамо закінчується влітку 2023 року.

Раніше Вербич покинув Легію.

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