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Леоненко: 1 серпня відкриваю футбольну Академію

Сьогодні 19:25 230 0
Ексгравець розповів про свої подальші плани
Леоненко: 1 серпня відкриваю футбольну Академію
#Віктор Леоненко

Джерело - fanday.net.

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко 1 серпня 2022 року відкриє власну футбольну Академію.

Про це заявив сам ексгравець Динамо.

"Я відкриватиму футбольну Академію імені Леоненка. Я хотів її відкрити 1 вересня, але мені запропонували зробити це трохи раніше - 1 серпня. Щоб у вересні дітям було зрозуміло, куди йти. Академія розташовуватиметься на Оболоні та, можливо, на Софіївській Борщагівці. Мені вже виділили майданчики, у мене працюватимуть кваліфіковані тренери. Влітку діти гратимуть на штучних полях, а взимку - у спортзалах. М'ячі, стійки та все необхідне у нас вже є.

Я вже давно хотів відкрити свою Академію, дивлячись на тренерські "легенди", яких ніхто не знає. Наразі дітей тренують люди, які не знають, що таке футбол. Їм м'яч кинь, вони ноги зламають. Раніше так у Динамо було. Там тренерами працювали водії, масажисти - друзі. Слава богу, Ігор Михайлович потім почав брати футболістів.

Скільки коштуватиме заняття? Це ми ще порахуємо. Напевно, як у всіх, може, трохи дорожче, бо у моїй Академії працюватимуть кваліфіковані тренери. Буде Юра Грицина, Севідов, Коновалов та, напевно, Беженар. Обдзвонюватиму всіх, хто може. У мене по суті вся команда "Зірок українського футболу" складається з тренерів. Може, ще з Динамо когось переманю (сміється). Я тільки дивитимусь, іноді підказуватиму", - сказав Леоненко.

Раніше Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів.

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