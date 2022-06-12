Збірна Норвегії здолала Швецію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У Лізі націй УЄФА збірна Північної Ірландії відбулися чотири матчі.
Вчора збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.
Північна Ірландія - Кіпр 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Какуліс, 0:2 - 51 Какуліс, 1:2 - 71 Макнейр, 2:2 - 90+4 Еванс
Ліга В, група 4
Норвегія - Швеція 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Голанд, 2:0 - 54 Голанд, 2:1 - 62 Форсберг, 3:1 - 77 Серлот, 3:2 - 90+5 Дьокереш
Ліга С, група 4
Північна Македонія - Гібралтар 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 4 Барді, 2:0 - 14 Міовскі, 3:0 - 16 Міовскі, 4:0 - 31 Чурлінов
Грузія - Болгарія 0:0
Сьогодні, 12 червня, у Лізі націй буде зіграно ще п'ять матчів:
Ліга А, група 2
21:45. Іспанія - Чехія
21:45. Швейцарія - Португалія
Ліга В, група 4
21:45. Словенія - Сербія
Ліга С, група 2
21:45. Греція - Косово
Група D, група 2
21:45. Мальта - Сан-Марино