Збірна Норвегії здолала Швецію: результати матчів Ліги націй

Зіграно чергові матчі на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА збірна Північної Ірландії відбулися чотири матчі.

Вчора збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.

Ліга націй УЄФА

12 червня, 4 тур

Ліга С, група 1

Північна Ірландія - Кіпр 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Какуліс, 0:2 - 51 Какуліс, 1:2 - 71 Макнейр, 2:2 - 90+4 Еванс

Ліга В, група 4

Норвегія - Швеція 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Голанд, 2:0 - 54 Голанд, 2:1 - 62 Форсберг, 3:1 - 77 Серлот, 3:2 - 90+5 Дьокереш

Ліга С, група 4

Північна Македонія - Гібралтар 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Барді, 2:0 - 14 Міовскі, 3:0 - 16 Міовскі, 4:0 - 31 Чурлінов

Грузія - Болгарія 0:0

Сьогодні, 12 червня, у Лізі націй буде зіграно ще п'ять матчів:

Ліга А, група 2

21:45. Іспанія - Чехія

21:45. Швейцарія - Португалія

Ліга В, група 4

21:45. Словенія - Сербія

Ліга С, група 2

21:45. Греція - Косово

Група D, група 2

21:45. Мальта - Сан-Марино