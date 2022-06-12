Головне
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)
Сьогодні 19:52 284
Ліверпуль може підписати Циганкова
Сьогодні 20:40 256
Леоненко: 1 серпня відкриваю футбольну Академію
Сьогодні 19:25 229
Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії
Сьогодні 19:09 177
Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану
Сьогодні 15:48 268
Тампа-Бей переграла Рейнджерс та вийшла до фіналу Кубка Стенлі
Сьогодні 08:28 339
Зінченко зацікавив Барселону
Вчора 23:56 940
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:43 1405
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Вчора 21:40 814
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Вчора 20:56 2329
Прямі трансляції

Збірна Норвегії здолала Швецію: результати матчів Ліги націй

Сьогодні 21:11 342 0
Зіграно чергові матчі на турнірі
Збірна Норвегії здолала Швецію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА збірна Північної Ірландії відбулися чотири матчі.

Вчора збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.

Ліга націй УЄФА
12 червня, 4 тур
Ліга С, група 1

Північна Ірландія - Кіпр 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Какуліс, 0:2 - 51 Какуліс, 1:2 - 71 Макнейр, 2:2 - 90+4 Еванс

Ліга В, група 4

Норвегія - Швеція 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Голанд, 2:0 - 54 Голанд, 2:1 - 62 Форсберг, 3:1 - 77 Серлот, 3:2 - 90+5 Дьокереш

Ліга С, група 4

Північна Македонія - Гібралтар 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Барді, 2:0 - 14 Міовскі, 3:0 - 16 Міовскі, 4:0 - 31 Чурлінов

Грузія - Болгарія 0:0

Сьогодні, 12 червня, у Лізі націй буде зіграно ще п'ять матчів:

Ліга А, група 2

21:45. Іспанія - Чехія

21:45. Швейцарія - Португалія

Ліга В, група 4

21:45. Словенія - Сербія

Ліга С, група 2

21:45. Греція - Косово

Група D, група 2

21:45. Мальта - Сан-Марино

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Шотландія 3:0: огляд матчу Ірландія - Шотландія 3:0: огляд матчу 573
Володимир Кличко: «Рою Джонсе, ти на чиїй стороні? Я маю питання до твого морального компаса Володимир Кличко: «Рою Джонсе, ти на чиїй стороні? Я маю питання до твого морального компаса 1241
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй 1405
Зінченко зацікавив Барселону Зінченко зацікавив Барселону 940
Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України 876
Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй 813
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35362
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5122
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183520
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7527 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8205
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28924 2