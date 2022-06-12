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Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй

Вчора 23:55 548 0
Зіграно чергові матчі на турнірі
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулися дев'ять матчів.

Вчора збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.

Ліга націй УЄФА
12 червня, 4 тур

Ліга А, група 2

Іспанія - Чехія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Солер, 2:0 - 75 Сарабія

Швейцарія - Португалія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 1 Сеферович

Ліга В, група 4

Словенія - Сербія 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Живкович, 0:2 - 35 Мітрович, 1:2 - 48 Гнезда Черін, 2:2 - 53 Шешко

Норвегія - Швеція 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Голанд, 2:0 - 54 Голанд (пен), 2:1 - 62 Форсберг, 3:1 - 77 Серлот, 3:2 - 90+5 Дьокереш

Ліга С, група 2

Північна Ірландія - Кіпр 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Какуліс, 0:2 - 51 Какуліс, 1:2 - 71 Макнейр, 2:2 - 90+4 Еванс

Греція - Косово 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Якумакіс, 2:0 - 90+9 Манталос

Ліга С, група 4

Північна Македонія - Гібралтар 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Барді, 2:0 - 14 Міовскі, 3:0 - 16 Міовскі, 4:0 - 31 Чурлінов

Грузія - Болгарія 0:0

Група D, група 2

Мальта - Сан-Марино 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Мускат

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