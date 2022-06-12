Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У Лізі націй УЄФА відбулися дев'ять матчів.
Вчора збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.
Ліга А, група 2
Іспанія - Чехія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Солер, 2:0 - 75 Сарабія
Швейцарія - Португалія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 1 Сеферович
Ліга В, група 4
Словенія - Сербія 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Живкович, 0:2 - 35 Мітрович, 1:2 - 48 Гнезда Черін, 2:2 - 53 Шешко
Норвегія - Швеція 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Голанд, 2:0 - 54 Голанд (пен), 2:1 - 62 Форсберг, 3:1 - 77 Серлот, 3:2 - 90+5 Дьокереш
Ліга С, група 2
Північна Ірландія - Кіпр 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Какуліс, 0:2 - 51 Какуліс, 1:2 - 71 Макнейр, 2:2 - 90+4 Еванс
Греція - Косово 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Якумакіс, 2:0 - 90+9 Манталос
Ліга С, група 4
Північна Македонія - Гібралтар 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 4 Барді, 2:0 - 14 Міовскі, 3:0 - 16 Міовскі, 4:0 - 31 Чурлінов
Грузія - Болгарія 0:0
Група D, група 2
Мальта - Сан-Марино 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 50 Мускат