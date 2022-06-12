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Суд в Лас-Вегаса відхилив позов Майорги проти Роналду

Сьогодні 12:19 151 0
При формуванні обвинувачення незаконно та неодноразово використовувались приватні документи
Суд в Лас-Вегаса відхилив позов Майорги проти Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Goal.com.

Окружний суддя США в Лас-Вегасі відхилив позов Кетрін Майорги проти Кріштіану Роналду, яка звинувачувала гравця Манчестер Юнайтед у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Goal.com.

При формуванні обвинувачення незаконно та неодноразово використовувались приватні документи.

Федеральний суддя Дженніфер Дорсі постановила, що позов Майорги заснований на "викрадених" конфіденційних матеріалах, отриманих її адвокатом, які "заплямували" справу.

Нагадаємо, Роналду - найкращий гравець року в Манчестер Юнайтед.

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