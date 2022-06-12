Суд в Лас-Вегаса відхилив позов Майорги проти Роналду

При формуванні обвинувачення незаконно та неодноразово використовувались приватні документи

Окружний суддя США в Лас-Вегасі відхилив позов Кетрін Майорги проти Кріштіану Роналду, яка звинувачувала гравця Манчестер Юнайтед у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Goal.com.

При формуванні обвинувачення незаконно та неодноразово використовувались приватні документи.

Федеральний суддя Дженніфер Дорсі постановила, що позов Майорги заснований на "викрадених" конфіденційних матеріалах, отриманих її адвокатом, які "заплямували" справу.

Нагадаємо, Роналду - найкращий гравець року в Манчестер Юнайтед.