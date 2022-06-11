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Зінченко зацікавив Барселону

Вчора 23:56 125 0
Каталонці шукають посилення на лівий фланг захисту
Зінченко зацікавив Барселону
Фото Getty Images
#Барселона, #Олександр Зінченко

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів Барселони. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона зараз шукає посилення на позицію лівого захисника. Пріоритетним варіантом є Маркос Алонсо із Челсі.

Однією з альтернатив Алонсо є Зінченко. Його кандидатуру Барселоні порадив ексгравець Манчестер Сіті Ферран Торрес. Ще один варіант - Тайрік Мітчелл із Крістал Пелас.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт.

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