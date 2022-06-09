Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт

Сам хавбек розглядає можливість відходу

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко готовий покинути Манчестер Сіті цього літа.

Про це повідомляє City Xtra.

Головна причина можливого переходу Зінченка - бажання українця отримувати регулярну ігрову практику на позиції центрального півзахисника. Водночас Манчестер Сіті хоче зберегти 25-річного українця та готовий запропонувати йому новий контракт.

Oleksandr Zinchenko is open to leaving #ManCity this summer if a club could offer him regular minutes in a midfield role. @ManCity are however ready to open talks over a contract extension for the player, with Zinchenko known to be happy at the club.



[via @GraemeBailey] — City Xtra (@City_Xtra) June 9, 2022

Поточний контракт Зінченка діє до літа 2024 року. У цьому сезоні на рахунку хавбека 5 асистів у 28 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.