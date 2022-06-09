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Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт

Сьогодні 19:40 129 0
Сам хавбек розглядає можливість відходу
Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко готовий покинути Манчестер Сіті цього літа. 

Про це повідомляє City Xtra.

Головна причина можливого переходу Зінченка - бажання українця отримувати регулярну ігрову практику на позиції центрального півзахисника. Водночас Манчестер Сіті хоче зберегти 25-річного українця та готовий запропонувати йому новий контракт.

Поточний контракт Зінченка діє до літа 2024 року. У цьому сезоні на рахунку хавбека 5 асистів у 28 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.

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