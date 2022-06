Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт

Олександр Зінченко готовий покинути Манчестер Сіті цього літа.

Про це повідомляє City Xtra.

Головна причина можливого переходу Зінченка - бажання українця отримувати регулярну ігрову практику на позиції центрального півзахисника. Водночас Манчестер Сіті хоче зберегти 25-річного українця та готовий запропонувати йому новий контракт.

