Павелко: Пятов - справжній футбольний герой України

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко задоволений грою збірної України у матчі з Вірменією у Лізі націй (3:0).

Про це заявив сам функціонер.

"Дві перемоги у двох матчах Ліги націй-2022/23! Після перемоги на старті над Ірландією тепер Україна-Вірменія - 3:0! Національна збірна на чолі з Олександром Петраковим стає ще на крок ближче до повернення в Лігу А!

Дякую Польському футбольному союзу, президенту організації Цезарію Кулеші і всьому польському народу за гостинний і дружній прийом нашої збірної і наших співгромадян, які сьогодні на трибунах стадіону у Лодзі потужною підтримкою допомогли синьо-жовтим завоювати три очки. В першу чергу - в ім’я та на честь Збройних сил України! Вітаю всіх наших вболівальників, футболістів і тренерів команди!

А ще цей поєдинок став блискучим завершенням кар’єри гравця збірної для Андрія Пятова. Легенда українського футболу відіграв за головну команду 102 матчі і 47 з них зіграв "насухо", що є рекордом для збірної! Справжній футбольний Герой України! Андрію, дякую за кожен поєдинок у головній команді країни!

А збірній бажаю вдалої підготовки до не менш важливого матчу проти збірної Ірландії, який відбудеться у Лодзі 14 червня! Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!", - зазначив Павелко.