Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй

Зіграно чергові матчі на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулися два матчі.

Збірна Ірландії святкувала впевнену домашню перемогу над Шотландією. Раніше збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.

Ліга націй УЄФА

11 червня, 3 тур

Ліга В, група 1

Ірландія - Шотландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Браун, 2:0 - 28 Перротт, 3:0 - 51 Обафемі

Ліга С, група 1

Фарерські острови - Литва 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Черних, 1:1 - 20 Давідсен (пен), 2:1 - 45 Андреасен

Сьогодні, 11 червня, у Лізі націй буде зіграно ще сім матчів:

Ліга А, група 3

21:45. Угорщина - Німеччина

21:45. Англія - Італія

Ліга А, група 4

21:45. Вельс - Бельгія

21:45. Нідерланди - Польща

Ліга В, група 3

21:45. Чорногорія - Боснія і Герцеговина

21:45. Румунія - Фінляндія

Ліга С, група 1

21:45. Люксембург - Туреччина