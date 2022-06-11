Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У Лізі націй УЄФА відбулися два матчі.
Збірна Ірландії святкувала впевнену домашню перемогу над Шотландією. Раніше збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.
Ірландія - Шотландія 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Браун, 2:0 - 28 Перротт, 3:0 - 51 Обафемі
Ліга С, група 1
Фарерські острови - Литва 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 6 Черних, 1:1 - 20 Давідсен (пен), 2:1 - 45 Андреасен
Сьогодні, 11 червня, у Лізі націй буде зіграно ще сім матчів:
Ліга А, група 3
21:45. Угорщина - Німеччина
21:45. Англія - Італія
Ліга А, група 4
21:45. Вельс - Бельгія
21:45. Нідерланди - Польща
Ліга В, група 3
21:45. Чорногорія - Боснія і Герцеговина
21:45. Румунія - Фінляндія
Ліга С, група 1
21:45. Люксембург - Туреччина