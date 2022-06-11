Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Сьогодні 17:57 705
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Сьогодні 21:40 102
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Сьогодні 20:56 519
Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 20:54 350
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Сьогодні 19:25 171
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Сьогодні 19:09 197
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Сьогодні 18:39 629
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 18:15 287
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй
Сьогодні 17:56 3242
Україна - Вірменія 3:0. Як це було
Сьогодні 17:56 6907
Прямі трансляції

Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй

Сьогодні 20:54 350 0
Зіграно чергові матчі на турнірі
Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулися два матчі.

Збірна Ірландії святкувала впевнену домашню перемогу над Шотландією. Раніше збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.

Ліга націй УЄФА
11 червня, 3 тур
Ліга В, група 1

Ірландія - Шотландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Браун, 2:0 - 28 Перротт, 3:0 - 51 Обафемі

Ліга С, група 1

Фарерські острови - Литва 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Черних, 1:1 - 20 Давідсен (пен), 2:1 - 45 Андреасен

Сьогодні, 11 червня, у Лізі націй буде зіграно ще сім матчів:

Ліга А, група 3

21:45. Угорщина - Німеччина

21:45. Англія - Італія

Ліга А, група 4

21:45. Вельс - Бельгія

21:45. Нідерланди - Польща

Ліга В, група 3

21:45. Чорногорія - Боснія і Герцеговина

21:45. Румунія - Фінляндія

Ліга С, група 1

21:45. Люксембург - Туреччина

Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії 1351
Тоттенгем зацікавився захисником Динамо Тоттенгем зацікавився захисником Динамо 1106
Україна - Вірменія 3:0. Як це було Україна - Вірменія 3:0. Як це було 6907
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй 3014
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй 3242
Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй 977
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17554
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174831 6
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72312 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15169
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15704 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9958 3