Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У Лізі націй УЄФА відбулися дев'ять матчів.
Збірна Ірландії святкувала впевнену домашню перемогу над Шотландією. Раніше збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.
Угорщина - Німеччина 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Надь, 1:1 - 9 Гофманн
Англія - Італія 0:0
Ліга А, група 4
Вельс - Бельгія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Тілеманс, 1:1 - 87 Джонсон
Нідерланди - Польща 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Кеш, 0:2 - 50 Зеліньскі, 1:2 - 52 Классен, 2:2 - 56 Дамфріс
Ліга В, група 1
Ірландія - Шотландія 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Браун, 2:0 - 28 Перротт, 3:0 - 51 Обафемі
Ліга В, група 3
Чорногорія - Боснія і Герцеговина 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Менало, 1:1 - 77 Марушич
Румунія - Фінляндія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 30 Банку
Ліга С, група 1
Фарерські острови - Литва 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 6 Черних, 1:1 - 20 Давідсен (пен), 2:1 - 45 Андреасен
Люксембург - Туреччина 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Чалханоглу. 0:2 - 76 Дурсун