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Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй

Вчора 23:43 616 0
Зіграно чергові матчі на турнірі
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулися дев'ять матчів.

Збірна Ірландії святкувала впевнену домашню перемогу над Шотландією. Раніше збірна України розгромила Вірменію і втримує перше місце у групі 1 Ліги В.

Ліга націй УЄФА
11 червня, 3 тур
Ліга А, група 3

Угорщина - Німеччина 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Надь, 1:1 - 9 Гофманн

Англія - Італія 0:0

Ліга А, група 4

Вельс - Бельгія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Тілеманс, 1:1 - 87 Джонсон

Нідерланди - Польща 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Кеш, 0:2 - 50 Зеліньскі, 1:2 - 52 Классен, 2:2 - 56 Дамфріс

Ліга В, група 1

Ірландія - Шотландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Браун, 2:0 - 28 Перротт, 3:0 - 51 Обафемі

Ліга В, група 3

Чорногорія - Боснія і Герцеговина 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Менало, 1:1 - 77 Марушич

Румунія - Фінляндія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Банку

Ліга С, група 1

Фарерські острови - Литва 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Черних, 1:1 - 20 Давідсен (пен), 2:1 - 45 Андреасен

Люксембург - Туреччина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Чалханоглу. 0:2 - 76 Дурсун

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