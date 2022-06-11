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Петраков: Грати у Лодзі було правильним рішенням

Сьогодні 20:11 181 0
Наставник збірної України - про матч проти Вірменії
Петраков: Грати у Лодзі було правильним рішенням
#Олександр Петраков

Джерело - sport.ua.

Збірній України було добре грати у Лодзі в матчі Ліги націй з Вірменією.

Про це заявив наставник української команди Олександр Петраков.

"З трансляції здавалося, що на трибунах прекрасна атмосфера, майже домашня. Як це відчувалося на полі? І гравцям, і тренерам добре грати, коли є вболівальники. А сьогодні атмосфера була чудовою, майже як в Україні. Грати у Лодзі було правильним рішенням. Прийшло багато співвітчизників, вони раділи. Всі хочуть додому, щоб закінчилася війна. Можемо тільки подякувати за підтримку, вона багато чого вартує.

Перед грою до мене підійшов тренер Вірменії з перекладачем, побажав всього найкращого, щоб скоріше закінчилася війна. Після гри гравці підійшли і тренери, подякували. Все добре.

Це наша війна. Я бачу, що люди навколо вже потрохи втомлюються від війни. Ми повинні самі собі допомагати - війну закінчити, відбудовувати країну. Добре, якщо світ буде допомагати", - сказав Петраков.

Раніше збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.

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