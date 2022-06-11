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Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося

Сьогодні 19:09 88 0
Тренер оцінив перемогу у матчі Ліги націй
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
#Олександр Петраков

Джерело - sport.ua.

Тренер збірної України Олександр Петраков задоволений грою своїх підопічних у матчі Ліги націй проти Вірменії (3:0).

Про це заявив фахівець.

"Фартовість цього стадіону? Можливо, є таке. Я хотів грати тут. Я дуже радий і вдячний усім уболівальникам. Грали як удома. Потрібен був забитий гол. У перерві сказав, що має хтось забити. З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося.

Дякую Андрію Пятову, що зіграв. Дякую йому за все. Щодо Андрія Ярмоленка, то він захворів, температура. Він сказав, що готовий зіграти, готовий вийти, але я сказав йому, що не потрібно. Хлопці все зроблять. Сьогодні попросив Сашка Зінченка зіграти зліва в обороні, бо Віталій Миколенко провів три матчі поспіль, треба було дати відпочити. Мав Соболь зіграти, але Едуард захворів.

Багато людей захворіли в Вельсі. Хлопці молодці, вийшли та зробили роботу. Маліновський узяв на себе відповідальність, забив гол", - сказав Петраков.

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