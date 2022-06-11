Джерело - Чемпіон.
Збірна України в другому турі Ліги націй приймає на стадіоні ЛСК в Лодзі (Польща) збірну Вірменії.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився зі стартовим складом:
Збірна України: Пятов, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко, Сидорчук, Маліновський, Мудрик, Циганков, Яремчук
Актуально: Матч з Вірменією стане для Пятова останнім у збірній України
Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Піхальонок, Сікан, Зубков, Різник
Збірна Вірменії: Юрченко, Монрой, Восканян, Байрамян, Бабаян, Барсегян, Оганесян, Мкоян, Удо, Дашян, Мкртчян
Запасні: Ароян, Григорян, Ангуло, Маргарян, Арутюнян, Бучнев, Серобян, Бегларян, Малакян, Мкртчян, Адамян, Бічахчян
Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.