Поєдинок розпочнеться о 16:00

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому турі Ліги націй приймає на стадіоні ЛСК в Лодзі (Польща) збірну Вірменії.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився зі стартовим складом:

Збірна України: Пятов, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко, Сидорчук, Маліновський, Мудрик, Циганков, Яремчук

Актуально: Матч з Вірменією стане для Пятова останнім у збірній України

Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Піхальонок, Сікан, Зубков, Різник

Збірна Вірменії: Юрченко, Монрой, Восканян, Байрамян, Бабаян, Барсегян, Оганесян, Мкоян, Удо, Дашян, Мкртчян

Запасні: Ароян, Григорян, Ангуло, Маргарян, Арутюнян, Бучнев, Серобян, Бегларян, Малакян, Мкртчян, Адамян, Бічахчян

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.