Санчеш близький до трансферу в Мілан

Клуби узгодили основні умови трансферного договору

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лілля Ренату Саншеш найближчим часом стане гравцем Мілана

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Клуби узгодили основні умови трансферного договору, а сам 24-річний футболіст домовився про 4-річний контракт із зарплатнею у 3 мільйони євро за сезон.

Сторони обговорюють останні деталі переходу, в тому числі розмір різноманітних бонусів.

Португальський хавбек обійдеться Мілану в 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мілан зобов'язаний підписати вихованця італійського футболу.