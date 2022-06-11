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Санчеш близький до трансферу в Мілан

Сьогодні 11:55 132 0
Клуби узгодили основні умови трансферного договору
Санчеш близький до трансферу в Мілан
#Лілль, #Мілан, #Санчеш

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лілля Ренату Саншеш найближчим часом стане гравцем Мілана

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Клуби узгодили основні умови трансферного договору, а сам 24-річний футболіст домовився про 4-річний контракт із зарплатнею у 3 мільйони євро за сезон.

Сторони обговорюють останні деталі переходу, в тому числі розмір різноманітних бонусів.

Португальський хавбек обійдеться Мілану в 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мілан зобов'язаний підписати вихованця італійського футболу.

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