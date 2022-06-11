Санчеш близький до трансферу в Мілан

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Лілля Ренату Саншеш найближчим часом стане гравцем Мілана
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
Клуби узгодили основні умови трансферного договору, а сам 24-річний футболіст домовився про 4-річний контракт із зарплатнею у 3 мільйони євро за сезон.
Сторони обговорюють останні деталі переходу, в тому числі розмір різноманітних бонусів.
Португальський хавбек обійдеться Мілану в 18 мільйонів євро.
Нагадаємо, Мілан зобов'язаний підписати вихованця італійського футболу.