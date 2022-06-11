Україна - Вірменія 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України здобуває упевнену перемогу над Вірменією!

90' Зубков встиг повернутися в оборону і вибити м'яч з-під ніг нападника збірної Вірменії.

90' Ігнатенко збив Малакяна в підкаті - штрафний для гостей.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Прошив Маліновський стнку, але м'яч відскочив у руки Юрченку.

90' Довбик класно пройшов захисника і був грубо зупинений Восканяном - "гірчичник" для вірменського оборонця.

89' Адамян збив Забарного, який на дриблінгу від нього пішов. Жовта для форварда збірної Вірменії.

88' Пішла подача на дальню стійку, але від Восканяна м'яч вийшов за межі поля.

87' Матвієнко грубо зіграв у підкаті на лівому фланзі. Жовта картка для українського оборонця.

85' Заключна заміна в складі збірної України: замість Сидорчука на поле вийшов Ігнатенко.

84' ГОООООООЛ! Збірна України довдить рахунок до розгромного! Забарний виконав діагональ на Миколенка, Монрой невдало прийняв м'яч і вибиваючи влучив у Віталія, від якого снаряд закотився у ворота.

82' Циганков у центрі поля класно корпус поставив і змусив суперника сфолити.

81' Ще одна заміна в складі гостей: замість Дашяна на поле вийшов Малакян.

80' Двічі по воротах пробивав Монрой, але двічі Миколенко прийняв цей удар на себе.

78' Ще дві заміні від Петракова: замість Мудрика та Зінченка на поле вийшли Зубков та Миколенко.

77' ГОООООЛ! Збірна України подвоює рахунок! Караваєв прострілював на Мудрика, м'яч перехопив Удо, але Караваєв був першим на м'ячі і в дотик пробив у дальній кут воріт.

76' Адамян віддавав передачу на Бічахчяна, проте Пятов вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

75' Циганков класно з Довбиком обігрався, але Артем трошки не встиг, щоб пробити по воротах - м'яч в руках у голкіпера.

74' Піхальнок по центру проривався, але пішовши на трьох суперників втратив м'яч українець.

72' Маліновський виконував закидання на Мудрика, але трошки на встиг до цього м'яч Михайло.

70' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Шапаренка та Яремчука на поле вийшли Піхальонок та Довбик.

69' Оганесян намагався пас у розріз віддати, але засильною вийшла ця передача - удар від воріт.

68' З правого флангу пішла подача в штрафний майданчик збірної України, Забарний намагався вибити м'яч, але ледь не зрізав його у свої ворота. Пятов вибив снаряд майже з лінії воріт.

67' Заміна в складі збірної Вірменії: замість Барсегяна на поле вийшов Артюнян.

66' Зінченко порушив правила на фланзі за що отримав жовту картку.

65' Зінченко класно віддав на Мудрика, який намагався у штрафний мадйанчик увірватися, але Михайло втратив м'яч у боротьбі з двома захисниками.

63' Продовжують підопічні Петракова контролювати м'яч навіть після забитого голу.

61' ГОООООЛ! Збірна України виходить вперед! Караваєв прострілив на Маліновського, який прийняв м'яч і класно пробив у нижній кут воріт.

60' Забарний корпус поставив Адамяну і нападник вірменської збірної порушив правила.

58' Маліновський знову пробивав, але Юрченко зміг забрати м'яч у руки.

57' Маліновський класно пробива з далеку, голкіпер перед собою парирував удар, але Яремчук не встиг на добиванні.

55' Подвійна заміна в складі збірної Вірменії: замість Бабаяна та Байрамяна на поле вийшли Бічахчян та Адамян.

54' Байрамян отримав жовту картку за розмови з суддею в минулому епізоді.

53' Бабаян відмахнувся від Забарного в центрі поля, була підозра для видання другої жовтої гравцю збірної Вірменії, але арбітр обмежився усним попередженням.

52' Караваєв намагався на Яремчука віддати розрізну передачу, але влучив у захисника.

50' Маліновський пробивав правою ногою, але повз ворота пішов цей удар.

48' Оганесян прорвався у штрафний майданчик і намагався прострілити, але Пятов перехопив цю передачу.

47' Намагався Циганков увірватися у штрафний майданчик, але його корпусом відтіснив Мкоян.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло!

45' Забарний отримав також "гірчичник", скоріше за все за розмови з арбітром.

45' Бабаян грубо збив Маліновського у центрі поля - жовта для гравця збірної Вірменії.

45' Одну хвилину додано до першого тайму.

45' Матвієнко виконував закидання на Мудрика, але той не зміг дістатися до м'яча.

43' Циганков класно прорвався і прострілював на дальню стійку, але ніхто на цей пас не відгукнувся.

42' Маліновський боровся у штрафному майданчику, але втратив м'яч проти двох суперників.

40' Шапаренко наважився на дальній удар, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

38' Зінченко на фланзі виграв верхову боротьбу в Монроя, який невдало приземлився на газон, медики на полі.

37' Матвієнко виконував закидання на Зінченка, який прострілював у центр, але нікому пробити не вдалося.

35' Сидорчук подавав у штрафний майданчик, але Яремчук до м'яча не дістався.

33' Караваєв виконував навіс з правого флангу, але Шапаренку не вдалося пробити у боротьбі із захисником.

31' Зінченко подавав у штрафний майданчик, але Монрой грудьми перехопив цю передачу.

30' Барсегян наважився на удар зі штрафного, але повз ворота пішов м'яч.

29' Барсегян втікав у контратаку, але його зупинив Матвієнко. Суддя обмежився усним попередженням.

28' Мудрик по флангу проривався, але його досить жорстко збив Восканян - штрафний для збірної України.

27' Циганков потужно пробиав по воротах, Юрченко відбив м'яч, який потім відскочив у стійку.

26' Зінченко виконував подачу на Яремчука, але м'яч до українського нападника не дійшов.

25' Класно втікли вірмени в контратаку Байрамян віддавав розрізну передачу на Бабаяна, який трохи не встиг до м'яча.

23' Барсегян намагався увірватися у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч.

22' Маліновський класно пробив з дальньої дистанції, але трохи вище воріт пішов м'яч.

21' Оганесян грубо зіграв проти Караваєва на фланзі - штрафний для нашої команди.

20' Яремчук намагався розрізний пас на Маліновського виконати, але засильною вишла ця педерача - удар від воріт.

19' Знову під контроль м'яч взяли наші гравці і намагаються подолати обороні редути збірної Вірменії.

17' Пішла подача з кутового, але від Мкояна м'яч пішов за межі поля.

16' Барсегян втікав у контратаку, але встиг Сидорчук вибити м'яч на кутовий.

15' Циганков подавав у штрафний майданчик, але Юрченко забрав м'яч у руки.

14' Бабаян пройшов Забарного і наважився на дальній удар, але вище воріт пішов м'яч.

12' Караваєв подавав у штрафний майданчик, але невдалим виявився цей навіс - удар від воріт.

11' Циганков пробивав, але м'яч рикошетом від оборонця гостей пішов у руки голкіперу.

10' Циганков класно пройшов у штрафний майданчик і виконував крос на Яремчука, але захисник головою вибив м'яч подалі.

9' Збірна Вірменії намагалася втікти у швидку атаку, але Забарний вдало зіграв і заробив аут для нашої команди.

8' Сидорчук наважився на дальній удар, але рикошетом від захисника м'яч пішов у руки Юрченку.

7' Зінченко класно відпасував на Мудрика, той прострілив на Яремчука, який у дотик пробив, але влучив у голкіпера збірної Вірменії.

6' Дашян подавав з правого флангу, але м'яч перелетів усіх та пішов за межі поля.

5' Шапаренко притримав суперника біля чужих воріт і не дав розпочати гостям контратаку.

3' Контролює Україна м'яч і не поспішає атакувати вірменів, які притискаються до своїх воріт.

2' Яремчук невдало прийняв м'яч і був вимушений сфолити у центрі поля.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн збірної Вірменії.

Команди виходять на поле!

Збірна України зіграє в синьому комплекті, вірмени проведуть матч у білій формі.

Визначилися стартові склади команд.

Збірна України зіграє проти Вірменії у матчі третього туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в суботу, 11 червня, на стадіоні ЛКС у Лодзі. Початок о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.