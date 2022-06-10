Головне
Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги
09.06.2022 23:10 1003
Беленюк відібрався на чемпіонат світу
Вчора 22:40 149
Тоттенгем зацікавився захисником Динамо
Вчора 22:25 342
Стали відомі подробиці старту нового чемпіонату України
Вчора 21:11 419
Збірна Латвії перемогла Молдову: результати матчів Ліги націй
Вчора 20:54 245
Україна - Вірменія: онлайн-трансляція Ліги націй
Вчора 18:30 337
Гірн: Контракт на бій Усик - Джошуа підписано
Вчора 18:24 279
Петраков розповів про кадрові проблеми збірної України
Вчора 18:09 391
Наставник Вірменії: Проти України доведеться показати максимум своїх можливостей
Вчора 17:55 290
Степаненко більше не зіграє цього сезону
Вчора 16:25 903
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед хоче підписати вінгера Аякса

Вчора 23:56 84 0
Ентоні може обійтися червоним дияволам у серйозну суму
Манчестер Юнайтед хоче підписати вінгера Аякса
#Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Вінгер амстердамського Аякса Ентоні може змінити клубну прописку цього літа.

Про це повідомляє Goal.

У послугах бразильця зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Червоні дияволи пропонують за футболіста 60 млн євро. Його агенти вже приїхали до Європи для переговорів.

Манкуніанці впевнені в тому, що у сторін не виникне труднощів у домовленостях через добрі стосунки між Ентоні та Еріком тен Гагом, який очолив МЮ після завершення сезону-21/22.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонував Барселоні 80 млн євро за Френкі де Йонга.

Коментарі ()
Популярне зараз
Степаненко більше не зіграє цього сезону Степаненко більше не зіграє цього сезону 903
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 19177
Мудрик визначився з новим клубом Мудрик визначився з новим клубом 1090
Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні 643
Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу 4747
ПСЖ узгодив контракт із Зіданом ПСЖ узгодив контракт із Зіданом 609
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7731
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27475
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14500
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221829 5
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19390
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20841