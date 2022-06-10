Манчестер Юнайтед хоче підписати вінгера Аякса

Ентоні може обійтися червоним дияволам у серйозну суму

Вінгер амстердамського Аякса Ентоні може змінити клубну прописку цього літа.

Про це повідомляє Goal.

У послугах бразильця зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Червоні дияволи пропонують за футболіста 60 млн євро. Його агенти вже приїхали до Європи для переговорів.

Манкуніанці впевнені в тому, що у сторін не виникне труднощів у домовленостях через добрі стосунки між Ентоні та Еріком тен Гагом, який очолив МЮ після завершення сезону-21/22.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонував Барселоні 80 млн євро за Френкі де Йонга.