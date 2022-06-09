Тен Гаг переконує Де Йонга перейти у Манчестер Юнайтед

Френкі де Йонг влітку може змінити клуб

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг наблизився до відходу з іспанського клубу.

Про це повідомляє Marca.

Гравець найімовірніше влітку покине Барселону.

По-перше, Барселоні терміново потрібно скоротити фонд заробітної плати, щоб мати змогу підписувати нових гравців влітку. А 25-річний нідерландець – один з самих високооплачуваних гравців каталонців, рік його перебування в команді обходиться клубу в близько 40 млн євро.

По-друге, новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг мав розмову з футболістом, в якій намагався переконати його перейти в англійський клуб. Коуч, під керівництвом якого де Йонг грав за Аякс, запевнив хавбека, що гра Юнайтед буде будуватися навколо нього, що він буде зіркою клубу, орієнтиром у півзахисті та диригентом нового проєкту на Олд Траффорд.

МЮ запропонував Барсі за гравця збірної Нідерландів 60 мільйонів євро + 20 мільйонів євро у вигляді бонусів. Ця сума близька до тої, яку Барселона хоче вторгувати з продажу гравця. Іспанці серйозно розглядають цю пропозицію.

У 32 матчах минулого сезону Ла Ліги де Йонг забив 3 голи та зробив 3 асисти.

Раніше Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Барселоною щодо де Йонга.