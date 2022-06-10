Бейл: Я точно не перейду до Хетафе

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл, який нещодавно залишив мадридський Реал, не підпише контракт із Хетафе.

Про це заявив сам гравець.

"Я не перейду до Хетафе, це точно. Однак, я хочу постійно грати перед чемпіонатом світу, щоб бути в оптимальній формі.

Сподіваюся, я зможу насолодитися відпусткою, а потім вирішити, де я хочу бути і що я хочу робити, щоб грати матчі та бути у найкращій формі перед чемпіонатом світу", - сказав Бейл.