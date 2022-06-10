Бейл: Я точно не перейду до Хетафе

Джерело - The Athletic.
Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл, який нещодавно залишив мадридський Реал, не підпише контракт із Хетафе.
Про це заявив сам гравець.
"Я не перейду до Хетафе, це точно. Однак, я хочу постійно грати перед чемпіонатом світу, щоб бути в оптимальній формі.
Сподіваюся, я зможу насолодитися відпусткою, а потім вирішити, де я хочу бути і що я хочу робити, щоб грати матчі та бути у найкращій формі перед чемпіонатом світу", - сказав Бейл.
Раніше повідомлялося, що Бейл близький до переходу у Хетафе.