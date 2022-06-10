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Бейл: Я точно не перейду до Хетафе

Вчора 22:55 129 0
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Бейл: Я точно не перейду до Хетафе
#Хетафе, #Гарет Бейл

Джерело - The Athletic.

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл, який нещодавно залишив мадридський Реал, не підпише контракт із Хетафе.

Про це заявив сам гравець.

"Я не перейду до Хетафе, це точно. Однак, я хочу постійно грати перед чемпіонатом світу, щоб бути в оптимальній формі.

Сподіваюся, я зможу насолодитися відпусткою, а потім вирішити, де я хочу бути і що я хочу робити, щоб грати матчі та бути у найкращій формі перед чемпіонатом світу", - сказав Бейл.

Раніше повідомлялося, що Бейл близький до переходу у Хетафе.

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