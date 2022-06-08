Джерело - Чемпіон.
Президент Хетафе Анхель Торрес отримав пропозицію підписати валлійця Гарета Бейла.
Про це заявив сам функціонер клубу.
"Ми говорили з агентом Бейла 45 хвилин тому, вони запропонували його нам. Ми розглянемо та вивчимо цю можливість", - заявив Торрес.
А годину тому на офіційній сторінці Хетафе у Твіттері з'явився натяк на майбутній перехід Бейла до клубу:
"Хетафе. Хетафе. Хетафе. У такому порядку", - написано у пості. Це явний натяк на відому фразу самого Бейла "Уельс. Гольф. Мадрид. У такому порядку".
Getafe— Getafe C.F. (@GetafeCF) June 8, 2022
Getafe
Getafe
En ese orden 😉💙#VamosGeta #EquipoDeAltosVuelos pic.twitter.com/EyH7nW7N8W
Раніше Бейл може перейти у клуб Чемпіоншипу.