Головне
Ірландія - Україна 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:45 2443
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Сьогодні 21:36 102
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
Сьогодні 20:40 141
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
Сьогодні 17:25 185
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Сьогодні 11:25 2385
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
06.06.2022 13:27 693
Бабич покинув Кривбас
06.06.2022 12:25 509
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
06.06.2022 12:09 17044
Вернидуб може очолити Кривбас
06.06.2022 11:16 942
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
06.06.2022 09:31 219028
Прямі трансляції

Бейл близький до переходу до Хетафе

Сьогодні 21:11 101 0
Зірковий валлієць може продовжити кар'єру в Іспанії
Бейл близький до переходу до Хетафе
#Реал Мадрид, #Хетафе, #Гарет Бейл

Джерело - Чемпіон.

Президент Хетафе Анхель Торрес отримав пропозицію підписати валлійця Гарета Бейла.

Про це заявив сам функціонер клубу.

"Ми говорили з агентом Бейла 45 хвилин тому, вони запропонували його нам. Ми розглянемо та вивчимо цю можливість", - заявив Торрес.

А годину тому на офіційній сторінці Хетафе у Твіттері з'явився натяк на майбутній перехід Бейла до клубу:

"Хетафе. Хетафе. Хетафе. У такому порядку", - написано у пості. Це явний натяк на відому фразу самого Бейла "Уельс. Гольф. Мадрид. У такому порядку".

Раніше Бейл може перейти у клуб Чемпіоншипу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна 0:0. ОНЛАЙН Ірландія - Україна 0:0. ОНЛАЙН 2443
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією 2385
Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй 3924
Ярмоленко не потрапив у заявку на гру, перебуваючи в таборі збірної України Ярмоленко не потрапив у заявку на гру, перебуваючи в таборі збірної України 1157
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 5363
Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією 1130
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25350
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39027
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30431
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13669
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7701
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13015