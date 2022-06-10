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Жезус не перейде до Реала

Вчора 21:55 163 0
Бразильський нападник залишиться в АПЛ
Жезус не перейде до Реала
Фото Getty Images
#Жезус, #Манчестер Сіті, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті та збірної Бразилії Габріель Жезус не перейде до Реала.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Бразилець точно залишить стан містян цього літа, але залишиться в АПЛ, де його у своєму складі бажають бачити Арсенал та Челсі.

Виходячи з останніх чуток у ЗМІ, каноніри та сині вже зробили Ман Сіті пропозицію про покупку футболіста.

Варто зазначити, що перехід бразильського нападника може обійтися охочим 60 мільйонів євро.

Раніше Реал зацікавлений у трансфері Жезуса.

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