Нападник Манчестер Сіті та збірної Бразилії Габріель Жезус не перейде до Реала.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Бразилець точно залишить стан містян цього літа, але залишиться в АПЛ, де його у своєму складі бажають бачити Арсенал та Челсі.

Виходячи з останніх чуток у ЗМІ, каноніри та сині вже зробили Ман Сіті пропозицію про покупку футболіста.

Варто зазначити, що перехід бразильського нападника може обійтися охочим 60 мільйонів євро.

