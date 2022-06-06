Джерело - Cadena SER.
Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус може продовжити кар'єру в Ла-Лізі.
Про це повідомляє Cadena SER.
Агенти форварда запропонували Реалу та Атлетіко підписати футболіста.
Представники бразильця сказали, що гравець просить 5 млн євро на рік після сплати податків.
"Матрацники" одразу відмовилися від трансферу, а от "вершкові" дуже зацікавлені в можливому підписанні.
Жезус попросив перейти саме в Ла-Лігу, щоб мати можливість грати та потрапити в збірну Бразилії на ЧС-2022.
Манчестер Сіті погодиться відпустити футболіста.
Раніше повідомлялося, що Арсенал близький до підписання нападника Манчестер Сіті.