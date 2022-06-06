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Реал зацікавлений у трансфері Жезуса

Сьогодні 19:18 155 0
Агенти нападника намагаються знайти новий клуб бразильцю
Реал зацікавлений у трансфері Жезуса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Жезус, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - Cadena SER.

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус може продовжити кар'єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє Cadena SER.

Агенти форварда запропонували Реалу та Атлетіко підписати футболіста.

Представники бразильця сказали, що гравець просить 5 млн євро на рік після сплати податків.

"Матрацники" одразу відмовилися від трансферу, а от "вершкові" дуже зацікавлені в можливому підписанні.

Жезус попросив перейти саме в Ла-Лігу, щоб мати можливість грати та потрапити в збірну Бразилії на ЧС-2022.

Манчестер Сіті погодиться відпустити футболіста.

Раніше повідомлялося, що Арсенал близький до підписання нападника Манчестер Сіті.

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