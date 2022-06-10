Наставник Вірменії: Проти України доведеться показати максимум своїх можливостей

Нейтральне поле не вплине на якість гри футболістів збірної України.

Про це заявив наставник збірної Вірменії Хоакін Капаррос.

"Ми все ще перебуваємо на шляху до своєї найкращої форми, але знаємо: аби завтра перемогти Україну, нам необхідно показати максимум своїх можливостей. Стосовно складу, то в нас є ще доба на підготовку, тож протягом цих 24-х годин ми визначимо, хто з футболістів краще готовий до поєдинку.

Ми вже знаємо, що Україна добре грає не в рідній державі, адже бачили матчі проти Шотландії та Ірландії. Тож, гадаю, те, що зустріч відбудеться на нейтральному полі, аж ніяк не вплине на потужність нашого суперника. Який склад зіграє проти нас завтра? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня", - заявив Капаррос.