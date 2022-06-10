Барселона продовжила контракт з вихованцем клубу

Клаусула у контракті становить 400 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона продовжила контракт з Сержі Роберто.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний гравець отримав договір до літа 2023 року.

Клаусула у контракті становить 400 мільйонів євро.

Сержі може зіграти як у центрі поля, і правому фланзі оборони. Минулого сезону провів 12 матчів і забив 2 голи.

Футболіст усю кар'єру провів у складі каталонської команди.

Раніше Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.