Головне
Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:10 924
Збірна Латвії перемогла Молдову: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 20:54 34
Україна - Вірменія: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 18:30 219
Гірн: Контракт на бій Усик - Джошуа підписано
Сьогодні 18:24 197
Петраков розповів про кадрові проблеми збірної України
Сьогодні 18:09 263
Наставник Вірменії: Проти України доведеться показати максимум своїх можливостей
Сьогодні 17:55 194
Степаненко більше не зіграє цього сезону
Сьогодні 16:25 614
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance та sportbank запускають крипто-освітній проєкт
Сьогодні 15:13 238
Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:43 743
Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 21:56 437
Прямі трансляції

Барселона продовжила контракт з вихованцем клубу

Сьогодні 17:26 196 0
Клаусула у контракті становить 400 мільйонів євро
Барселона продовжила контракт з вихованцем клубу
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона продовжила контракт з Сержі Роберто. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний гравець отримав договір до літа 2023 року.

Клаусула у контракті становить 400 мільйонів євро.

Сержі може зіграти як у центрі поля, і правому фланзі оборони. Минулого сезону провів 12 матчів і забив 2 голи.

Футболіст усю кар'єру провів у складі каталонської команди.

Раніше Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу 4300
Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги 924
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 19102
Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй 743
Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21 Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21 1523
Мудрик визначився з новим клубом Мудрик визначився з новим клубом 909
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10940
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33930
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18609 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116773
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168052 3
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30470