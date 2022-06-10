Барселона продовжила контракт з вихованцем клубу

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона продовжила контракт з Сержі Роберто.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
30-річний гравець отримав договір до літа 2023 року.
Клаусула у контракті становить 400 мільйонів євро.
Сержі може зіграти як у центрі поля, і правому фланзі оборони. Минулого сезону провів 12 матчів і забив 2 голи.
Футболіст усю кар'єру провів у складі каталонської команди.
𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑 💙❤️ #MadeInLaMasia pic.twitter.com/pIWA1irApy— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 10, 2022
Раніше Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.