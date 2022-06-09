Петраков оцінив гру Луніна

Головний тренер збірної України Олександр Петраков задоволений грою Андрія Луніна у матчі проти Ірландії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я знаю Луніна з 15-ти років. Знаю його батька, матір. Для мене він як син. Я задоволений тим, що він провів офіційну гру, зіграв на нуль. Я його привітав, як і багатьох хлопців. Чимало гравців дебютували за національну збірну в офіційних турнірах. Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Качараба, Піхальонок, Ігнатенко… Я радий, що вони отримали впевненість. Вони були на зборах, готувалися. Я ними задоволений. Рухаємося далі", - розповів Петраков.