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Петраков оцінив гру Луніна

Сьогодні 10:38 390 0
Олександр Петраков прокоментував гру Андрія Луніна
Петраков оцінив гру Луніна
#Андрій Лунін, #Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков задоволений грою Андрія Луніна у матчі проти Ірландії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я знаю Луніна з 15-ти років. Знаю його батька, матір. Для мене він як син. Я задоволений тим, що він провів офіційну гру, зіграв на нуль. Я його привітав, як і багатьох хлопців. Чимало гравців дебютували за національну збірну в офіційних турнірах. Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Качараба, Піхальонок, Ігнатенко… Я радий, що вони отримали впевненість. Вони були на зборах, готувалися. Я ними задоволений. Рухаємося далі", - розповів Петраков.

Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.

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