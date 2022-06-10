Зінченко назвав умову зміни клубу

Джерело - football24.ua.
Українець Олександр Зінченко не виключає варіанту з відходом із Манчестера в інший клуб.
Про це повдіомляє 90min.
25-річний гравець збірної України почувається щасливим у Сіті, але хотів би грати частіше у центрі півзахисту, як в національній команді.
Під керівництвом Жузепа Гвардіоли Зінченко переважно виступає на позиції лівого оборонця, а Сіті поки не готовий дати йому гарантію щодо регулярнішої практики у півзахисті. Саме через це Олександр готовий почати розглядати пропозиції від інших команд.
Наразі серед претендентів на українця називають Вулвергемптон, Арсенал, Евертон та Вест Гем. Також є інтерес з інших ТОП-ліг Європи, зокрема від Інтера.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт.