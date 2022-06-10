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Зінченко назвав умову зміни клубу

Сьогодні 13:15 291 0
Зінченко може влітку змінити клуб
Зінченко назвав умову зміни клубу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Українець Олександр Зінченко не виключає варіанту з відходом із Манчестера в інший клуб.

Про це повдіомляє 90min.

25-річний гравець збірної України почувається щасливим у Сіті, але хотів би грати частіше у центрі півзахисту, як в національній команді.

Під керівництвом Жузепа Гвардіоли Зінченко переважно виступає на позиції лівого оборонця, а Сіті поки не готовий дати йому гарантію щодо регулярнішої практики у півзахисті. Саме через це Олександр готовий почати розглядати пропозиції від інших команд.

Наразі серед претендентів на українця називають Вулвергемптон, Арсенал, Евертон та Вест Гем. Також є інтерес з інших ТОП-ліг Європи, зокрема від Інтера.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт.

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