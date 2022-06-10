Матич пройде медогляд у Ромі

Неманья Матич може перейти у Рому

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич стає дедалі ближчим до переходу у Рому.

Про це повдіомляє Sky Sport Italia.

У неділю або в понеділок 33-річний серб має прилетіти до Риму для проходження медогляду. Незабаром після цього він підпише із римлянами контракт на правах вільного агента. Контракт Матича з манкуніанцями закінчується наприкінці цього місяця.

Півзахисник виступав за Манчестер Юнайтед з літа 2017 року. Минулого сезону Матич провів 32 матчі і відзначився 4 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що керівництво Роми не підтримують ідею Моурінью підписати Матича.