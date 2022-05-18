Рома не хоче платити хавбеку 5 мільйонів євро на рік

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Жозе Моурінью хоче бачити в Ромі півзахисника Манчестер Юнайтед Неманью Матича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

33-річний футболіст влітку стане вільним агентом, а римський клуб поки вважається фаворитом на його підписання. Однак, ініціативу португальського фахівця не підтримують в керівництві Роми.

Власники не вірять, що Матич зможе підсилити команду. Сумніви викликають фізичні кондиції серба та його вік.

Також Рома не хоче платити хавбеку 5 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Ньюкасл хоче запросити Моурінью.