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Керівництво Роми не підтримують ідею Моурінью підписати Матича

Сьогодні 15:17 203 0
Рома не хоче платити хавбеку 5 мільйонів євро на рік
Керівництво Роми не підтримують ідею Моурінью підписати Матича
#Манчестер Юнайтед, #Матич, #Моурінью, #Рома

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Жозе Моурінью хоче бачити в Ромі півзахисника Манчестер Юнайтед Неманью Матича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

33-річний футболіст влітку стане вільним агентом, а римський клуб поки вважається фаворитом на його підписання. Однак, ініціативу португальського фахівця не підтримують в керівництві Роми.

Власники не вірять, що Матич зможе підсилити команду. Сумніви викликають фізичні кондиції серба та його вік.

Також Рома не хоче платити хавбеку 5 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Ньюкасл хоче запросити Моурінью.

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