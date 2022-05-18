Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Жозе Моурінью хоче бачити в Ромі півзахисника Манчестер Юнайтед Неманью Матича.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
33-річний футболіст влітку стане вільним агентом, а римський клуб поки вважається фаворитом на його підписання. Однак, ініціативу португальського фахівця не підтримують в керівництві Роми.
Власники не вірять, що Матич зможе підсилити команду. Сумніви викликають фізичні кондиції серба та його вік.
Також Рома не хоче платити хавбеку 5 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, Ньюкасл хоче запросити Моурінью.