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Баварія готує трансфер Кейна

Сьогодні 11:55 147 0
Гаррі Кейн влітку може змінити клуб
Баварія готує трансфер Кейна
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кейн, #Роберт Левандовський, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн може стати заміною Роберту Левандовському у Баварії.

Про це повідомляє Sport.es.

Актуально: Левандовський: Покидаю Баварію, бо хочу більше емоцій у житті

Баварія починає розуміти, що їй не вдасться утримати 33-річного поляка. У зв'язку з цим мюнхенці шукають ТОП-форварда і Кейн чудово підходить на цю роль.

Контракт Кейна з Тоттенгемом діє до літа 2024 року. Минулого сезону 28-річний англієць провів за Тоттенгем 50 матчів у всіх турнірах, забив 27 голів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, Кейн забив 50-й гол за збірну Англії.

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