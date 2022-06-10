Гаррі Кейн влітку може змінити клуб

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн може стати заміною Роберту Левандовському у Баварії.

Про це повідомляє Sport.es.

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Баварія починає розуміти, що їй не вдасться утримати 33-річного поляка. У зв'язку з цим мюнхенці шукають ТОП-форварда і Кейн чудово підходить на цю роль.

Контракт Кейна з Тоттенгемом діє до літа 2024 року. Минулого сезону 28-річний англієць провів за Тоттенгем 50 матчів у всіх турнірах, забив 27 голів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, Кейн забив 50-й гол за збірну Англії.