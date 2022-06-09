Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У Лізі націй УЄФА відбулися дев’ять матчів.
Нагадаємо вчора збірна України здолала Ірландію.
Португалія - Чехія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 33 Канселу, 2:0 - 38 Гуедеш
Швейцарія - Іспанія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 13 Сарабія
Ліга В, група 4
Норвегія - Словенія 0:0
Швеція - Сербія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+3 Йович
Ліга С, група 2
Греція - Кіпр 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Бакасетас, 2:0 - 20 Павлідіс, 3:0 - 49 Лімніос
Косово - Північна Ірландія 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 9 Мурікі (пен), 2:0 - 19 Бутузі, 2:1 - 45 Лейвері, 3:1 - 52 Мурікі, 3:2 - 83 Баллард
Ліга С, група 4
Гібралтар - Болгарія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Мінчев, 1:1 - 61 Вокер (пен)
Північна Македонія - Грузія 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Зівзівадзе. 0:2 - 62 Кварацхелія, 0:3 - 84 Кітеїшвілі
Ліга D, група 2
Мальта - Естонія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Васильєв, 1:1 - 56 Дегабріеле, 1:2 - 90+4 Анієр