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Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй

Вчора 23:43 173 0
Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулися дев’ять матчів.

Нагадаємо вчора збірна України здолала Ірландію.

Ліга націй УЄФА
9 червня
Ліга А, група 2
3 тур 

Португалія - Чехія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Канселу, 2:0 - 38 Гуедеш

Швейцарія - Іспанія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Сарабія

Ліга В, група 4

Норвегія - Словенія 0:0

Швеція - Сербія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+3 Йович

Ліга С, група 2

Греція - Кіпр 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Бакасетас, 2:0 - 20 Павлідіс, 3:0 - 49 Лімніос

Косово - Північна Ірландія 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Мурікі (пен), 2:0 - 19 Бутузі, 2:1 - 45 Лейвері, 3:1 - 52 Мурікі, 3:2 - 83 Баллард

Ліга С, група 4

Гібралтар - Болгарія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Мінчев, 1:1 - 61 Вокер (пен)

Північна Македонія - Грузія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Зівзівадзе. 0:2 - 62 Кварацхелія, 0:3 - 84 Кітеїшвілі

Ліга D, група 2

Мальта - Естонія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Васильєв, 1:1 - 56 Дегабріеле, 1:2 - 90+4 Анієр

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