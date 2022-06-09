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Шахтар повісив цінник на Нереса

Сьогодні 19:55 86 0
Покупцеві доведеться викласти щонайменше 15 мільйонів євро
Шахтар повісив цінник на Нереса
Фото Getty Images
#Шахтар, #Давід Нерес

Джерело - sport.ua.

Керівництво донецького Шахтаря готове у літнє трансферне вікно продати свого зимового новачка Давіда Нереса, який через російсько-українську війну не провів жодного офіційного поєдинку за гірників.

Про це повідомляє 90min.

Послугами Нереса нині активно цікавляться Бенфіка та Ювентус.

Шахтар готовий продати бразильця не менш ніж за 15 мільйонів євро, але може зажадати і більше, якщо побачить серйозну конкуренцію між потенційними покупцями.

Зараз в Ювентусі розробляють стратегію підписання Нереса, аби ефективно протидіяти потенційним потугам із боку Бенфіки.

Нагадаємо, що Давід Нерес обійшовся Шахтарю у 12 мільйонів євро.

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