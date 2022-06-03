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Ворскла не продовжить контракт з Максимовим

Сьогодні 19:41 159 0
Сторони не змогли домовитися про продовження співпраці
Ворскла не продовжить контракт з Максимовим
#Ворскла, #Юрій Максимов, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла не буде продовжувати контракт з головним тренером Юрієм Максимовим, угода якого завершилась 31 травня.

Про це розповів віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.

"Ми чудово пам’ятаємо, за яких складних турнірних обставин Юрій Вільович очолив команду. Дуже цінуємо його людські та професійні якості. Вдячні за неоціненний, переданий команді досвід, який обов’язково стане нам у нагоді в подальшому", - розповів Лисак.

Раніше Ворскла оголосила, що 31 травня збіг термін дії угод тренерського штабу Юрія Максимова

Нагадаємо, у Ворсклі визначились з місцем проведення єврокубків.

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