Ворскла не продовжить контракт з Максимовим

Ворскла не буде продовжувати контракт з головним тренером Юрієм Максимовим, угода якого завершилась 31 травня.

Про це розповів віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.

"Ми чудово пам’ятаємо, за яких складних турнірних обставин Юрій Вільович очолив команду. Дуже цінуємо його людські та професійні якості. Вдячні за неоціненний, переданий команді досвід, який обов’язково стане нам у нагоді в подальшому", - розповів Лисак.