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Ліверпуль погодив контракт із Нуньєсом

Сьогодні 20:41 167 0
Умови угоди з португальським клубом ще опрацьовуються
Ліверпуль погодив контракт із Нуньєсом
#Бенфіка, #Ліверпуль

Джерело - UA-футбол.

Ліверпуль домовився про умови особистого контракту з нападником Бенфіки Дарвіном Нуньєсом.

Про це повідомляє The Athletic.

Умови угоди з португальським клубом ще опрацьовуються.

Португальський клуб хоче отримати близько 100 мільйонів євро.

Вважається, що Бенфіка хоче отримати 80 мільйонів євро одразу та ще 20 мільйонів у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться Манчестер Юнайтед, але клуби не змагатимуться, хто більше запропонує.

Минулого сезону 22-річний португалець провів 41 матч, забив 34 голи і зробив 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 55 мільйонів євро.

Раніше Нуньєс повідомив керівництву Бенфіки про своє бажання перейти в Ліверпуль.

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