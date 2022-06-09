Ліверпуль погодив контракт із Нуньєсом

Джерело - UA-футбол.
Ліверпуль домовився про умови особистого контракту з нападником Бенфіки Дарвіном Нуньєсом.
Про це повідомляє The Athletic.
Умови угоди з португальським клубом ще опрацьовуються.
Португальський клуб хоче отримати близько 100 мільйонів євро.
Вважається, що Бенфіка хоче отримати 80 мільйонів євро одразу та ще 20 мільйонів у вигляді бонусів.
Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться Манчестер Юнайтед, але клуби не змагатимуться, хто більше запропонує.
Минулого сезону 22-річний португалець провів 41 матч, забив 34 голи і зробив 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 55 мільйонів євро.
Раніше Нуньєс повідомив керівництву Бенфіки про своє бажання перейти в Ліверпуль.