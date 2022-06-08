Конкурент Яремчука вирішив перейти у Ліверпуль

Дарвін Нуньєс хоче змінити клуб

Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс повідомив керівництву клубу про своє бажання перейти в Ліверпуль.

Про це повідомляє Record.

Португальська команда отримала від Ліверпуля пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро. Якщо перехід здійсниться, то підписання 22-річного уругвайця стане новим трансферним рекордом мерсисайдців. Найдорожчим придбанням клубу до цього моменту є Вірджил ван Дейк, за якого у 2018 році заплатити 75 мільйонів.

Відзначається, що в послугах Нуньєса особисто зацікавлений головний тренер команди Юрген Клопп.

У сезоні, що минув, форвард відзначився 34 голами та 4 асистами в 41 матчі за Бенфіку в усіх турнірах.

Нагадаємо, Ліверпуль може підписати Пулішича на заміну Мане.