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Конкурент Яремчука вирішив перейти у Ліверпуль

Сьогодні 14:14 217 0
Дарвін Нуньєс хоче змінити клуб
Конкурент Яремчука вирішив перейти у Ліверпуль
#Бенфіка, #Ліверпуль, #Нуньєс

Джерело - tribuna.com.

Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс повідомив керівництву клубу про своє бажання перейти в Ліверпуль.

Про це повідомляє Record.

Португальська команда отримала від Ліверпуля пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро. Якщо перехід здійсниться, то підписання 22-річного уругвайця стане новим трансферним рекордом мерсисайдців. Найдорожчим придбанням клубу до цього моменту є Вірджил ван Дейк, за якого у 2018 році заплатити 75 мільйонів.

Відзначається, що в послугах Нуньєса особисто зацікавлений головний тренер команди Юрген Клопп.

У сезоні, що минув, форвард відзначився 34 голами та 4 асистами в 41 матчі за Бенфіку в усіх турнірах.

Нагадаємо, Ліверпуль може підписати Пулішича на заміну Мане.

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