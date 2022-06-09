Азар: Я знову стану тим гравцем, який був

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар задоволений розгромною перемогою над Польщею в Лізі націй (6:1).

Про це заявив гравець.

"Я знову стану тим гравцем, яким був. Я поверну форму через проведені на полі матчі та відіграні хвилини.

Після матчу з Нідерландами наша мотивація не могла бути сильнішою. Тепер на табло зовсім інший рахунок. Після поразки ми поговорили і зробили висновки. Зміст розмови залишиться між нами.

Команда добре відреагувала на цей результат. Ми мали відповісти на ту поразку - у нас це вийшло. Думаю, тепер багато хто спатиме спокійно - і я в тому числі.

Нам залишилося провести два матчі - і з Вельсом, і з Польщею ми зіграємо на перемогу. Сподіваюся, тренер дасть зіграти якомога більшій кількості футболістів, а не 11 чи 12 гравцям. Ми - справжня команда", - сказав Азар.