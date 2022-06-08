Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулося три матчі.

У групі 4 Ліги А збірна Бельгія завдала нищівної поразки Польщі, а Нідерланди перемогли Вельс.

У групі 1 Ліги В суперники українців провели матч - шотландці переграли Вірменію. Раніше збірна України здолала Ірландію.

Ліга націй УЄФА

8 червня

Ліга А, група 4

2 тур

Бельгія - Польща 6:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Левандовський, 1:1 - 42 Вітсель, 2:1 - 59 Де Брейне, 3:1 - 73 Троссард, 4:1 - 80 Троссард, 5:1 - 84 Дендонкер, 6:1 - 90+4 Опенда

Вельс - Нідерланди 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Копмайнерс, 1:1 - 90+2 Норрінгтон-Девіс, 1:2 - 90+4 Вегхорст

Ліга В, група 1

1 тур

Шотландія - Вірменія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Ралстон, 2:0 - 40 Маккенна