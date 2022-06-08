Головне
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
Вчора 23:41 342
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:54 228
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
Вчора 23:40 15730
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Вчора 23:28 624
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Вчора 23:11 1461
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
Вчора 20:40 262
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
Вчора 17:25 232
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Вчора 11:25 2514
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
06.06.2022 13:27 729
Бабич покинув Кривбас
06.06.2022 12:25 527
Прямі трансляції

Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй

Вчора 23:54 228 0
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулося три матчі.

У групі 4 Ліги А збірна Бельгія завдала нищівної поразки Польщі, а Нідерланди перемогли Вельс.

У групі 1 Ліги В суперники українців провели матч - шотландці переграли Вірменію. Раніше збірна України здолала Ірландію.

Ліга націй УЄФА
8 червня
Ліга А, група 4
2 тур 

Бельгія - Польща 6:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Левандовський, 1:1 - 42 Вітсель, 2:1 - 59 Де Брейне, 3:1 - 73 Троссард, 4:1 - 80 Троссард, 5:1 - 84 Дендонкер, 6:1 - 90+4 Опенда

Вельс - Нідерланди 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Копмайнерс, 1:1 - 90+2 Норрінгтон-Девіс, 1:2 - 90+4 Вегхорст

Ліга В, група 1
1 тур 

Шотландія - Вірменія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Ралстон, 2:0 - 40 Маккенна

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 1918
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією 2514
Ірландія - Україна 0:1: Як це було Ірландія - Україна 0:1: Як це було 15730
Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією 2046
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 5441
Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй 6662
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86348
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30432
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27403
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6167
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244774
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43341