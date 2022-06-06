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Ребров відмовився від можливості очолити збірну України

Сьогодні 15:11 187 0
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Ребров відмовився від можливості очолити збірну України
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Сергій Ребров продовжив контракт з футбольним клубом Аль-Айн з ОАЕ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.  

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Сергій Ребров не замінить Олександра Петракова на посаді головного тренера збірної України, оскільки продовжив на рік контракт із Аль-Айном.  

"Пишуть, що збірній України потрібен Сергій Ребров. Його не буде. Він продовжив контракт терміном на один рік. Там вся команда з ним, враховуючи Вісенте Гомеса", - сказав Співаковський.

Сергій Ребров був головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка влітку 2021 року. 

Раніше УАФ не шукає заміну Петракову.

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