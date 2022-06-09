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Ребров розкрив деталі контракту з Аль-Айном

Сьогодні 15:27 204 0
Сергій Ребров прокоментував контракт з Аль-Айном
Ребров розкрив деталі контракту з Аль-Айном
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - fanday.net.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може ще на рік залишитися у клубі з ОАЕ.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Fanday.

"Як насправді проходить продовження контракту? Як можна щось писати, не знаючи, на який термін у мене укладено контракт. Я відповім. У мене є контракт 1+1. Клуб має опцію автоматичного продовження контракту, але поки цю опцію не використав. Моя угода розрахована до 1 липня, і якщо Аль-Айн використовує опцію, то я працюватиму ще рік.

Повірте, в арабських країнах не дурні президенти, щоби на рік підписувати контракт – це великий ризик. Опція продовження досить накладна для клубу, але я до цього не маю жодного стосунку. Керівництво Аль-Айна обіцяло розв'язати це питання 15-20 червня, щоб я розумів, де мені працювати далі", – поділився Ребров.

Раніше повідомлялося, що Ребров відмовився від можливості очолити збірну України.

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