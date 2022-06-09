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Качараба: Трохи розчарований, що не зарахували мій гол

Сьогодні 12:45 103 0
Тарас Качараба прокоментував перемогу над Ірландією в Дубліні у Лізі націй
Качараба: Трохи розчарований, що не зарахували мій гол
Фото - УАФ
#Тарас Качараба

Джерело - uaf.ua.

Захисник національної збірної України Тарас Качараба розчарований, що арбітр не зарахував його забитий м'яч.

Про це розповів сам футболіст.

"Дякую за привітання. Слава Богу, вдалося виграти цей матч, бо завжди дуже важливо розпочати з перемоги. Щодо мого голу - трохи розчарований, що його не зарахували. Перший гол за національну збірну, да ще й такий… Але добре, що ми здобули три очки. Думаю, що справа була лише в офсайді. Я не заважав супернику руками, а зіграв у корпус. Можливо, візаві не очікував, що я позаду нього. Він доволі вальяжно впав. Я вже був націлений на ворота, вийшов красивий гол... 

У перші 10-15 хвилин було присутнє хвилювання через те, оскільки це була перша офіційна гра за національну збірну для багатьох футболістів. На полі було багато молодих гравців. Але всі хлопці впоралися з емоціями. Ще протягом підготовки до поєдинків із Шотландією та Уельсом ми моделювали гру суперника під час атаки за схемою 5-4-1 або 3-4-3. Із кожним дотиком до м’яча наша гра ставала все кращою, хвилювання зникало. Я сподіваюся, що ми втілили в життя все, що задумали", - сказав Качараба.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Ірландія - Україна.

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